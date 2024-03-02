Emre Mor: Alioski ile evlenebilirim

Fenerbahçe, Emre Mor'u geçen sezon başında Karagümrük'ten transfer etmişti. Emre Mor, ara transferde bu kez de Fenerbahçe'den Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti.

Emre Mor, gazeteci Gamze Türk'ün sorularına cevap verirken, tekrar Karagümrük'e gitme nedenini şöyle anlattı:

"İstanbul çok büyük, iki evim olabilir. Buraya gelmeyi seçmemin nedeni söylediğim gibi sakatlık geçirdim. O dönem özgüven eksikliği yaşadım ve bunlardan sonra konfor alanımda olmak istedim. Buraya gelmek beni daha rahat hissettirdi. Bütün sezon oynamadım ve burada tekrar oynamaya başladım. Benim için gel, oyna, iyi hisset, rahat hisset, formuna kavuştan ibaret. Ve tabii ki benimle kontağı geçtiklerinde kulübe karşı bir sevgi bağım vardı. Buraya gelip onlara yardım etmek istedim. Hepsi bu. Kazan kazan sistemi. Ben onlara onlar da bana yardım edebilir."

Emre Mor, ligdeki yarışla ilgili de şunları söyledi:

"Süper Lig’te bu yıl masayı çevirdiğinizde işler daha heyecanlı. Alt sıralar üst sıralardan daha heyecanlı. Türk futbolunun 50 yıl öncesini bilmiyorum tabi ama Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu yıl yaptıkları şey biraz çılgınca. Neredeyse her maçı kazanıyolar. Yani onlar şampiyonluk için savaşıyorlar, aynı zamanda alt sıralarda da bir savaş var. Ben kendi takımına baktığımda bir an bile endişelenmiyorum. Son maçları gördüyseniz, sadece son maçlar hakkında konuşabilirim çünkü o zaman bu takımın bir parçası oldum. Çoğu oyunu kontrol ediyoruz, son maçta maalesef bir kırmızı kart aldık aksi halde 3-0 ya da 2-0 kazanacağımıza eminim çünkü kırmızı karta kadar o momentuma sahiptik. Yani küme düşme konusunda endişeli değilim. Bunu sadece buraya geldiğim ve takımın parçası olduğum için söylemiyorum, karşılaşmalarda küme düşmeye yakın diğer takımlarla aramızdaki seviye farkını görüyorum."

Emre Mor, "En iyi anlaştığın takım arkadaşın" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Alioski. Ben ve Alioski… Eğer bir adamla evlenmem gerekse Alioski ile evlenebilirim. Beraber çok iyiyiz. Onu ilk gördüğüm günden itibaren çok iyi anlaştık. Hala konuşuyoruz. İki ay önce de buluştuk."