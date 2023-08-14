Emre Ulaş Erdoğan'ın şakasını açıkladı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan görevini üçüncü dönemde de sürdürüyor.

Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından Türkiye Yüzyılı olacak sloganıyla beraber zamlar da art arda geldi. Seçimlerden bu yana her ürüne zam üstüne zam, zam üstüne zam bindi.

Emre Ulaş Erdoğan’ın 22. yılında yaptığını belirtti bir konuşmayı çizdi.

İşte o karikatür:

Karikatürde ulaş şu sözlere yer veriyor:

Partimizin 22. Yılında çok önemli bir açıklama yapmanın zamanı geldi. 21 yıllık iktidarımızda tüm yaşadıklarınız “Türk halkı cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, ailesine ve ülkesinin geleceğine, vatanına, yeri geldiğinde ne kadar sahip çıkar?” konulu bir sosyal sorumluluk projesiydi.

Biraz uzun sürdü ama çok önemli bilimsel veriler elde ettik ve yaşadığınız kabuslar bitti artık.

İkinci kısımda ise Erdoğan şunu diyor:

Dermişim…

Dolayısıyla Emre Ulaş yaşanılan bu ekonomik krizin bir şaka olmadığını, hemen düzelebilecek bir durum olmadığını dile getiriyor.