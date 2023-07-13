Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi

Derinleşen ekonomik krizde alım gücü düşen vatandaşın zamlar karşısında beli büküldü. Enflasyon canavarının saçtığı zam ateşiyle vatandaş adeta yandı kavruldu.

Öte yandan Türkiye Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Her tarafı saracak sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş sıcaklıklar ve zamlarla ilgili dikkat çeken bir karikatür çizdi

İşte o karikatür:

Karikatürde güneşe kafa tutan adam şu ifadeler yer alıyor:

Sıcak, daha da sıcak olacak.

Boşuna enerjini harcamaa!

Yanmışım ben zateen… Vız gelir tırıs gidersin bee!...

Ulaş karikatürde vatandaşın ekonomik krizden zaten yandığını, sıcaklıkların vatandaşı yakamayacağını belirtiyor.

Karikatürün arka motifinde yer alan manav, pazar ve mutsuz vatandaşlar alım gücü düşen ve fiyatlardan canı yanan vatandaşın halini ortaya koyuyor.

Emre Ulaş’ın karikatürü hem düşündüren hem de güldüren cinsten oldu.