Emre Ulaş'tan hayaller Paris gerçekler Kasımpaşa karikatürü

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim süreci Mayıs ayında tamamlandı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı, 14 Mayıs'ta ilk yenilgisini aldı. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı, TBMM'de 212 sandalyede kalarak kaybeden taraf oldu.

Cumhur İttifakı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu elde etti. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazandı. Böylece Millet İttifakı’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hayali bahara kaldı.

Millet İttifakı liderleri Şubat 2022'de büyük iddialarla yola çıkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandıkta mağlubiyet yaşatıp başkanlık sisteminin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i getirmeyi hedeflemişlerdi. Ancak hem Meclis'te çoğunluğu sağlayamadılar hem de Cumhurbaşkanı Seçimi'ni bir kez daha Erdoğan kazandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili nedeniyle ara verdiği mesaisine 4 Temmuz'da yeniden başlayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Meclis'e sunulacak zam teklifinde olacak. Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsülerinde olacak. Salı ve Çarşamba günü bayram sonrası mesajlarını milletvekillerine aktaracak.

Gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, seçimi kaybeden Millet İttifakı’nın en büyük vaadi olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi karikatürüyle TBMM’de sönen hayalleri çizdi.

Ulaş ‘Hayaller ve gerçekler’ isimli son karikatüründe, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in güçlendirilmiş parlamenter sistem hayalini düşünce kutucuğu içinde kaslı erkek figürüyle çizerken, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ise kaktüs şeklindeki balon ile gösterdi.

Karikatürde, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in şaşkınlıkla Erdoğan’ın elindeki balona baktığı görülüyor.