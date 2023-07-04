Emrecan Bulut ve Kerem Atagan'dan şampiyonluk açıklaması: Gücümüze güç katacağız

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, bu sezonun kendisi için çok farklı olacağını söyledi.

Kerem Atakan Kesgin sözlerine şu şekilde devam etti: "Şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim. Bu sene daha fazla çalışıp daha fazla süre bulmaya çalışacağım. Umarım hocam da bana bu şansı verir. İyi çalışıyoruz. Birkaç gün sonra kampa gideceğiz. Kampa en hazır şekilde gidip hazırlık maçlarıyla gücümüze güç katacağız. Umarım bu sezon şampiyon oluruz. Eksiklerimin farkındayım. Beşiktaş'ta olduğumun farkında olarak şu an buradayım. Geçen sezon burada kamp görmemiştim. Neler yapabileceğimin farkındayım. Bu sene benim için farklı olacak."

Beşiktaş'ın Somaspor'dan transfer ettiği Emrecan Bulut, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Emrecan Bulut'un açıklamaları şu şekilde: "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ta forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim için büyük bir şeref. Çocukluk hayalimdi. Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 sene öncesinde böyle bir hayal kuramıyordum. Geçen sezona kadar böyle bir hedefim yoktu. İşler iyi gidince böyle bir hedefim oldu ve başardım. Buraya gelince hedefim yükseldi. Milli takımda oynamak ve uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum."