Emret Komutanım’ın Deniz’inin yeni imajına yorum yağdı

1999 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilen ve rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Seda Akman, yepyeni bir imaja büründü.

Saçlarını bir anda kısacık kestirme kararı alan Akman, bu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Daha önce de kısa saç kullandığını belirten güzel oyuncu, "Hep aynı şeylerden sıkıldım ve bir anda kestirmek istedim. Kimseye de söylemedim" ifadelerini kullandı.

Yeni imajıyla oldukça özgüvenli ve mutlu görünen Akman, katıldığı bir gecede sade tarzıyla da dikkatlerden kaçmadı.

Birçok hayranı Akman'ın yeni imajını beğenirken, bazı hayranları ise bu değişimin kendisini olduğundan daha yaşlı gösterdiğini savunduğu görüldü.

SEDA AKMAN KİMDİR?

1978 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Seda Akman, 1999 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

Bu başarının ardından oyunculuğa adım atan Akman, Emret Komutanım, Bir İstanbul Masalı, Annem, Arka Sokaklar, Küçük Sırlar, Eve Düşen Yıldırım, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kalp Atışı ve Masumlar Apartmanı gibi birçok dizide rol aldı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Akman, 2016 yılında evlendi ve bir kız çocuğu sahibi oldu.