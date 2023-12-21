En az 100 fil susuzluktan öldü

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun (IFAW) yayımladığı rapora göre, El Nino ve iklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı'ndaki su kaynaklarının kurumasına neden olduğu belirtildi.

Afrika’nın güneyinde yer alan Zimbabve'de yaşanan kuraklık sebebiyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü vurgulandı.

Hwange Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100'den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, çok miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğuna dikkat çekildi.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı olan Hwange, ülkedeki en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.