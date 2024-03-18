En az lise mezunu 1650 personel alınacak. İŞKUR duyurdu

İŞKUR her sene milyonlarca kişiye iş kapısı açmaya devam ediyor. Memur olarak devlette çalışmak isteyen kişiler için İŞKUR’dan yeni ilanlar geldi. KPSS şartı olmadan En az lise mezunu 1650 Büro Memuru alımı yapılacak.

Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları ve en az lise mezunu olmaları istenmekte.

İşte iş ilanı açılan alanlar:

· Büro İşçisi

· Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

· Büro Memuru (Dış Ticaret)

· Büro Memuru (Genel)

· Büro Memuru (Noter Katibi)

· Büro Memuru (İdari İşler)

· Büro Yönetimi Elemanı

· Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen kişilerin aşağıdaki şartları sağlıyor olmaları gerekiyor.

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

3-) Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak.

4-) Sağlık probleminin olmaması.

5-) En az lise mezunu olmak. (önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

6-) Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı olmak.

7-) İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak.

8-) Office programlarına hakim olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR tarafından ilan açılan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Ardından aşagıda yer alan bağlantı adresine tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267