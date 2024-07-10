En büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
En büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla kayıp

ABD'nin California eyaletinde devam eden en büyük orman yangınında şu ana kadar 26,985 dönüm arazi kül oldu.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre eyalet genelinde 3,499 noktada devam eden yangınlar, toplamda 197,288 dönüm araziyi tahrip etti. Yangınlar sonucunda 42 yapıda hasar oluşurken, 86 yapı kullanılamaz hale geldi.

Santa Barbara County'deki Lake yangını cuma günü başladı ve eyaletin en büyük orman yangını olarak biliniyor. Yangın hızla yayılırken, şimdiye kadar 26,985 dönüm arazi yanarak kül oldu. İtfaiyeciler, yangının güneyde, Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği ünlü Neverland Çiftliği dahil olmak üzere evlere 48 kilometre uzaklıkta ulaşmasını önlemek için büyük çaba sarf ediyor.

Eyaletin en büyük orman yangınından yaklaşık 323 kilometre uzaklıkta başlayan Vista yangını da hızla büyümeye devam ediyor. Pazar günü başlayan yangın şu ana kadar bin 200 dönüm araziye yayıldı ve itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

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