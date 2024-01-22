En büyük problem kurlardaki artış

Haber: Ercan KARACA

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), ‘2023 Yıl Sonu Sektörel Değerlendirme Anketi’nin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, 2023’ün son çeyreğinde, yurt içi satışların dolar bazında ortalama yüzde 15.11 artış gösterdiğini belirtti. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 12.59 artış olduğu belirtilirken üretici üyelerde bu oran yüzde 18,92 seviyesine çıktı.

ÜYELERİN PROBLEMLERİ NELER?

Ankete katılan üyelerin yüzde 63,4’ünün 2023 yılında istihdamını artırdığı belirtildi. Üyelerin yüzde 28’i ise istihdamını korudu. Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu.

Üyelerin, 2023 yılında gözlemlediği problemlerin başında yüzde 69,9 ile “Döviz kuru ve kur artışı” gelirken, yıl genelinde görülen “Tedarik problemleri”nin önceki yıla göre gerilediği ortaya çıktı. Üyelerin yüzde 48,4’ü “Kargo maliyeti ve teslimat problemleri”ni sektör için en büyük ikinci sıkıntı olarak değerlendirdi. Ankete katılanların yüzde 46,2’si nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 38,7’si de gümrüklerde yaşanan problemleri gerekçe gösterdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 36,6’sı mevzuat değişiklikleri, yüzde 14’ü de iş ve ciro kaybını önemli sorunlar olarak belirtildi.

SEKTÖRDEKİ TEDARİK PROBLEMLERİ NE DURUMDA?

Üreticilerin 2023 yılında kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 81,62 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022’de yüzde 74,48 idi. 2023’ün son çeyreğinde üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,49 oranında artmış oldu. 2023 yılının son çeyreğinde üyelerin ihracatı, 2022 yılının son çeyreğine göre dolar bazında yüzde 13,38 artış gösterdiği belirtildi. Üyelerin, 2023 yılında gözlemlediği problemlerin başında yüzde 69,9 ile “Döviz kuru ve kur artışı” gelirken, yıl genelinde görülen “Tedarik problemleri”nin önceki yıla göre gerilediği belirtildi.

YÜZDE 17,2’SİNİN ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYDA SEKTÖRÜN DAHA İYİYE GİDECEĞİNİ BELİRTTİ

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 48,4 ile bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 43,8’i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 56,8’e yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 50’den yüzde 42,9’a geriledi. Ankete katılan üyelerin yüzde 17,2’sinin önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

YENİLEME VE KAPASİTE ARTIRMA GAYRETİNDEYİZ

Anketteki yatırım sonuçlarıyla ilgili konuşan OSS Başkanı Ali Özçete, “2024 yılı özelinde ve gelecek yıllarda otomotiv satış sonrası sektörünü etkileyen konuların başında ise, elektrikli ve otonom araçlar için gerekli yedek parçaların üretimi, dijitalleşme, otomasyon ve robotik kullanımının yaygınlaşması gibi birçok önemli konu başlığı bulunuyor. Otomotiv satış sonrası sektörü olarak bütün bu ihtiyaçlara karşılık verebilmek için kendimizi her geçen gün yenileme ve kapasitemizi artırma gayretindeyiz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLGİ VE YATIRIM YÜKSEK SEVİYEDE

Özçete ayrıca “Türkiye’de elektrikli araçlara duyulan ilgi ve yapılan yatırımlar oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor” diyerek “Elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlara göre en temel değişim içten yanmalı motorlu araçlardaki 5 bin dolayında parçanın yerini, tamamen farklı yeni parçaların alması, dijitalleşme ve araç içi yazılımsal sistemlerin uygulanmasıdır. Elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az bakım ve onarım gerektirecek olması, satış sonrası sektöründe hizmet ve iş gücü talebinde değişiklikler oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.