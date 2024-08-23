En büyük yeteneği soruldu 'AKP'ye oy vermemek' dedi

Sosyal medyada içerik üreten gençlerin düzenlediği sokak yarışmaları, ilginç ve beklenmedik anlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, bir genç sokakta vatandaşlar arasında düzenlediği yarışmada sorduğu soruya aldığı cevapla sosyal medyada gündem yarattı.

Yarışmacıya "Hayattaki en büyük yeteneğin ne?" diye soran genç, "AKP'ye oy vermemek" şeklinde verilen esprili yanıtla şaşkınlık ve kahkaha dolu anlar yaşadı. Bu beklenmedik cevap, sosyal medyada hızla yayılarak çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Yarışmacının sadece verdiği cevap değil, aynı zamanda sempatik ve doğal tavırları da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Olay, kullanıcılar arasında çeşitli yorumlar ve esprilerle karşılandı. Birçok kişi, yarışmacının cesur ve esprili yanıtını takdir ederken, bazıları da bu tür sokak röportajlarının toplumda mizah ve eleştiri anlayışını güçlendirdiğini ifade etti.