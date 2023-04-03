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Beşiktaş borsayı da dize getirdi

Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın hisseleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 40,6 değer kazandı

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:47
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En çok Beşiktaş kazandırdı. Beşiktaş borsayı da dize getirdi

Beşiktaş borsayı da dize getirdi
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 40,6 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor endeksi, Ocak-Mart 2023'te yüzde 6 değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde sert dalgalanmalar yaşayan Borsa İstanbul'da, spor şirketlerinin hisselerinde de dalgalı bir seyir görüldü.

Analistler, deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı önlemlerin ardından borsada dengelenme eğiliminin görülmesine karşın spor hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Depremler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) profesyonel ve amatör tüm müsabakaları ertelemişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 40,6 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin ardından zirve mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

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