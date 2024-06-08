En çok işçi alan sektörler belli oldu. İŞKUR açıkladı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı, İstatistik Bültenini yayımladı. İşte o bültene göre kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,26 azaldı. Kayıtlı işçi sayısı İŞKUR'a yapılan başvurulara göre hesaplanıyor. Belli bir süre iş bulamayanlar, belli bir süre sonra başvuru yapmazsa kayıtlı işçi durumundan düştüğü ileri sürülüyor ve eleştiriliyordu.

İŞKUR'a göre bir önceki ay 2 milyon 322 bin 919 olan kayıtlı işsiz sayısı, bu Mayıs ayında 2 milyon 272 bin 602'ye geriledi.

KAYITLI İŞSİZLERİN ORANI BELLİ OLDU

İŞKUR'un açıkladığı istatistiklerde, kayıtlı işsizlerin yüzde 48,9'u erkeklerden, yüzde 51,1'i kadın olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 21'i ise 15-24 yaş grubunda yer alıyor.

Mayıs ayında İşkur aracılığıyla 147 bin 867 kişi işe yerleştirildi ve bunların yüzde 63,6'sı (94 bin 22 kişi) erkeklerden oluştu. İşe yerleştirilen kadın sayısı ise 53 bin 845 oldu. İŞKUR, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 582 bin 667 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

EN ÇOK İŞÇİ YERLEŞTİRİMİ YAPILAN SEKTÖRLER BELLİ OLDU

Türkiye genelinde sektör göre en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Reyon Görevlisi" mesleklerinde oldu.

MAYIS AYINDA 147.867 BİN İŞE YERLEŞTİRME YAPILDI

İŞKUR: Ocak-Mayıs 2024 döneminde 211 bin 526 kadın, 184 bin 220 genç, 16 bin 763 engelli ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

İŞKUR tarafından yayınlanan verilere göre Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 147.867 işe yerleşme gerçekleşmiştir.