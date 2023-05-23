En çok katlanabilir telefon satan markalar belli oldu. Zirvede bakın kim var

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, 2023 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30 artacağı ifade edildi.

2023 yılında toplamda 17 milyon adet katlanabilir telefon satılacağı aktarılırken 2023’ün ilk çeyreğinde en çok katlanabilir akıllı telefon satan markalar ortaya çıktı.

BİRİNCİLİK SAMSUNG'UN

Samsung, tüm katlanabilir telefon üreticilerinin arasında liderliğini sürdürdü. Ancak şirketin pazar payı, yüzde 45 ile şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Oppo ise yüzde 21’lik bir pay ile sevkiyat bazında en büyük ikinci katlanabilir telefon markası olmayı başardı.

Samsung Galaxy Z Flip 4, yüzde 27’lik pazar payıyla 2023’ün ilk çeyreğinde en çok satan katlanabilir telefon oldu. İkinci sırada ise yüzde 15 pazar payına sahip Huawei Pocket S yer aldı.

Ardından yüzde 13 ile Galaxy Z Fold 4, yüzde 11 ile Oppo Find N2 Flip ve yüzde 6 ile Huawei Mate X3 geldi.