En çok para getirecek temettüler belli oldu! Bu hisselerin sahipleri yaşadı

Yatırımcılar ise, özellikle temettü getirisi yüksek şirketlere yönelmiş durumda. 2024 yılında yüksek temettü dağıtması beklenen şirketlerin listesi, yatırım dünyasında büyük ilgi görüyor.

Dün gerçekleşen işlemlerde, BİST100 endeksi 10.000 puanlık desteğe yaklaşmasına rağmen, buradan gelen alımlarla 10.173 puana kadar yükseldi ve bu seviyeden günü tamamladı. Endeks, geçtiğimiz hafta kaydedilen 10.383 zirvesinin hemen altında bir performans sergiledi.

Döviz bazında ise, son iki haftada 310 dolarlık kritik seviyenin destek olarak işlev gördüğü ve endeksin bu seviyelerde güç topladığı gözlemleniyor. 325 dolarlık direnç noktası ise endeksin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

BOA BORSA 'POZİTİF' DEDİ

Türkiye’deki yabancı yatırımcı işlemlerinde öncü olan Bank Of America, Türk banka hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Bu gelişme, borsadaki son alımları tetikleyen faktörlerden biri oldu.

Kısa vadede, 22 günlük ortalamanın da bulunduğu 10.000 puanlık seviye, önemli bir destek olarak izlenmeye devam edecek. Ayrıca, son dört işlem gününde aşılamayan 10.300 puanlık seviye, kısa vadeli direnç olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, yatırımcıların temettü verimi yüksek hisselere olan ilgisi sürüyor. İş Yatırım’ın hazırladığı rapora göre, 2024 yılının geri kalanında en yüksek temettü vermesi beklenen şirketlerin listesi yatırımcıların radarında. Bu şirketlerin performansı, borsa beklentileri için önemli bir gösterge olacak.

İşte hisse ve verilen temettüler

Torunlar GYO – Hisse başı temettü beklentisi; 2,35 TL Enka inşaat – Hisse başı temettü beklentisi; 1,75 TL Şok Marketler – Hisse başı temettü beklentisi; 2,53 TL Turkcell – Hisse başı temettü beklentisi; 2,85 TL Vestel Beyaz Eşya – Hisse başı temettü beklentisi; 0,73 TL Galata Wind – Hisse başı temettü beklentisi; 0,81 TL Migros – Hisse başı temettü beklentisi; 6,90 TL Şişecam – Hisse başı temettü beklentisi; 0,72 TL Türkiye Sigorta - Hisse başı temettü beklentisi; 0,86 TL

(Haberimiz bilgilendirme amaçlıdır kesinlik yatırım tavsiyesi değil)