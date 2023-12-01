En çok tercih edilen çekyat modelleri

Hayatımızın önemli unsurlarından olan çekyatlar, üstünde oturmamızın yanında son zamanlarda yatmak içinde uygun modeller tasarlanıyor. Peki, kullanıcıların en çok tercih ettiği çekyat türü hangisi?

KAYNAK: Haber Merkezi
En çok tercih edilen çekyat modelleri

Evim Dergisi'nden Pelin Özkul'un yazısına göre, evde, ofiste, işletmelerde yani kısacası oturulabilen her yerde tercih edilen çekyatlar son zamanlarda özellikle uyku içinde tasarlanıyor. İşte en çok tercih edilen çekyat türleri:

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1-) Klasik Modeller

Rahatlık açısından normal bir kanepeden neredeyse ayırt edilemeyen bir model arayanlar için en klasiği ‘L’ kanepeler.

Etekli, chester ya da yere sıfır oturan köşe modeller ikili, üçlü ve geniş uzanma koltukları ile salon veya oturma odasının da kilit parçaları.

Oturma konforunuzdan ödün vermeden gece boyu misafirlerin konforla uyumasını istiyorsanız yataklı köşe kanepe modellerine bakabilirsiniz. Ancak L kanepelerin tek olumsuz tarafı, döşeme seçeneklerinin sınırlı ve teslim sürelerinin biraz daha uzun olması.

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2-) Konforlu

Klasik bir kanepeden farksız ama konforlu bir seçenek arıyorsanız bas- aç modeller yerine içten açılan yataklı olanlara yönelin. Bu modellerin derin çekmeceli veya sandıklı olanları ekstra depolama alanı da sunuyor. Ayrıca geniş yumuşak minderler ve ekstra yastık gibi bonusları da var. İkili, üçlü ve hatta küçük bir puf ilavesi ile uzanma koltuğuna da dönüştürebilirsiniz. Dahası, geniş döşemelik kumaş ve renk skalası ile bu tarz standart kanepeli çekyatlar her stil için ideal seçenekler.

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3-) Modern

Pedallı bas-aç modeller oturma pozisyonundan uyku pozisyonuna kolayca geçilebilen, kolların da yatağa entegre olduğu yekpare bir uyku yüzeyi sağlıyor. Genellikle tek veya iki kişilik ailelerin ve stüdyo tipi evlerde yaşayanların tercih ettiği bu tip modellerin hem renk hem de kumaş skalası oldukça geniş. Ancak satın alırken mutlaka mağazada açıp kapatma sisteminin size uygun kolaylıkta olup olmadığını ve minder rahatlığını deneyerek kontrol edin.

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