En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da netlik kazanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, memur ve emekli maaşlarını hesaplandı.

CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili son veriler ışığında tahminlerini paylaştı.

Emekli zamlarının kesinleşmesi için en son verinin 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları olduğunu belirten Murat Bal, Kasım ayı enflasyon verisinin 2.24 olarak açıklandığını hatırlattı.

"HEMEN HEMEN KESİNLEŞTİ"

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon zammı olarak yüzde 14,57’lik zammı garantilediklerini vurgulayan Murat Bal, çıkacak enflasyon rakamları hakkında aşağı yukarı fikirleri olduğunu Merkez Bankası’nın hedeflenen enflasyonu yüzde 44 olarak belirlediğini ancak bu rakamın en son yapılan ankette yüzde 45.30’a kadar yükseldiğini söyledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

SSK, BAĞ-KUR emeklisine Yüzde 17 civarında zam gelecek geleceğini söyleyen Murat Bal "Yani bu artık kesinleşti gibi. Vatandaşlarımız bunu cepte görsün. Böyle olunca 15 bin lira 17 bin 550 ye, 20 bin 23 bin 400’e, 25 bin 29 bin 250’ye, 30 bin 35 bin 250’ye denk geliyor." dedi

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Memur emekli maaşlarına ilişkin de açıklama yapan Murat Bal "Yüzde 13 ile yüzde 15 arasında artış olacak. Burada memur emeklisinin en düşük maaşı şu anda 17 bin 587 lira. Bu rakam son artışla 20 bin 225’e çıkacak. 20 bin 23 bine, 25 bin 28 bin 750’ye, 30 bin 34 bin 500’e, 35 bin ise 40 bin 250’ye çıkıyor. Bu rakamlar refah payı olmadan hesaplanan rakamlar..." ifadelerini kullandı.