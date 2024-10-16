En düşük emekli maaşlarında sondan 3. olduk! ABD'den maaşlarını yükseltin uyarısı

Geçim sıkıntısı altında inim inim inleyen emeklilerin düşük maaşları hakkında ABD'den de 'en düşük emekli maaşını artırın" uyarısı geldi.

Mercer ile CFA Enstitü’nün küresel emeklilik endeksinde Türkiye emekli maaşlarında 48 ülke içinde sonda 3. oldu. Bu sonuç Türkiye'ye “en düşük emekli maaşlarının artırılması” çağrısı gelmesine neden oldu.

ABD merkezli danışmanlık firması Mercer ve CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi raporu sonuçları açıklandı. Türkiye hiç de istenmeyen D kategorisinde yer aldı.

7 KATEGORİ İÇİNDE 6. KATEGORİDE YER ALDIK

Ülkelerin emeklilik sisteminin yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olarak alt endekslerde yer aldığı göstergelere göre yapılan değerlendirilmesinde, A, B+, B, C+, C, D ve E olmak üzere 7 kategoriye ayrıldı.

Türkiye ise D kategorisinde yer aldı. D kategorisi, "istenilen bazı özelliklere sahip olan ancak aynı zamanda ele alınması gereken ciddi zayıflıkları ve/veya eksiklikleri de bulunan; iyileştirmeler olmadan etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli olan sistemleri"n toplandığı bir kategori...

Endeks değeri 35-50 puan arasında yer alan ülkelerin bulunduğu D kategorisinde, Türkiye’den sonra Güney Afrika, Filipinler, Arjantin ve Hindistan bulunuyor.

EMEKLİLİK AYLIKLARINI ARTIRIN ÖNERİSİ

Alt endekslerdeki sınırlı iyileşmeler sonrasında, Türkiye'nin endeks değerini 2023'te 46,3'ten 2024'te 48,3'e çıkarılırken, Türkiye'ye tavsiyelerde bulunuldu.

Raporda, Türk emeklilik sisteminde "en düşük emekli aylığının artırılması" tavsiyesi verilerken emeklilik öncesi bireysel emeklilik fonlarına erişimin de sınırlandırılması önerisi getirildi.