En düşük işçi maaşı 45 bin 814 TL oldu! SBB'de imzalar atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Belediye-İş Sendikası ile “2024-2026 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi” görüşmelerini tamamlanarak imzalar atıldı. Samsun Büyükşehir Belediye'ndeki işçi maaşları en düşük 45 bin 814 liradan başlayacak.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Halit Doğan, güçlü, etkili ve insan odaklı bir anlayışla her zaman çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Başkan Halit Doğan, "4 bin 251 çalışanımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmemiz ile çalışanlarımıza yüzde 27 oranında bir zam sağlamış olduk. . Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



SBB, Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanı kapsayan 2024 -2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile imzalanarak tamamlandı.

İmzalanan sözleşmeyle evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlarda en düşük işçi maaşı ikramiye dahil olmak şartı ile 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 814 TL’ye ulaşmış oldu.

Çalışanların maaşlarına 2024 Ağustos ayından itibaren ilk 5 aylık dönemde ortalama yüzde 27 oranında, diğer 6 aylık dönemlerde de bunun üzerine enflasyon oranında artış sağlanmış olacak.