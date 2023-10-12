En etkili parfüm bölgeleri ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Parfüm kullanımı oldukça yaygın olduğu biliniyor. Ama birçok kişi parfümün hangi bölgelerde daha etkili olduğunu bilinmediğinin altı çizildi. Parfümün en etkili olduğu alanlar ortaya çıktı. Dikkat çeken detaylar haberimizde…

​​​​​İşte parfümün nasıl saklanacağından, hangi bölgelerde, ne zaman etkili olacağıyla tüm detaylar…

ETKİLİ KULLANIM BÖLGELERİ

Saçlar: Parfümü saçınıza da uygulamanız mümkün. Ancak koku karmaşasına neden olmamak için saçlarınızın kokusuz ürünlerle yıkanmasına dikkat edin. Uzun saçlara sahipseniz saç uçlarına, kısa saçlarınız varsa da saç diplerinize yapabilirsiniz.

Hareketli noktalar: Dirsek bölgeleri ve dizler.

Yüksek ısılı ve nemli noktalar: Koltuk altları, göğüs araları, boynun arkası, kulak arkaları ve göbek.

Nabız alanları: Bilek içleri, şakak ve boyun bölgesi.

VÜCUDUN ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ

Parfümler yağlı tip derilerde diğer ciltlere nazaran uzun süre hissedilirler. Nemsiz deride kokunun aroması maalesef o kadar kalıcı olmaz. Bu yüzden cildi nemsiz olanlar biraz daha sık aralıklarla parfüm kullanmalıdır. Parfüm kokusu geniş alana ulaşmak için ısı ve bazı aktivitelere gereksinim hisseder. Bu yüzden koku bedeninizin sadece belirli alanlarında etki gösterir. Parfümün vücudunuzda uzun süre hissedilmesi deri özelliğinizle bağlantılı bir durumdur.

Beslenme tarzları, deri renginiz, yaş, ortamdaki hava koşulları, kullanılan zararlı maddeler, alkol, sigara alışkanlığınız vs. gibi etmenler aradığınız parfümü tedarik etmenizde etkilidir çünkü beslenme alışkanlıkları farklı olanlar aynı şekilde terlemez. Sigara kullananların üzerine de koku sinmiştir.

KIYAFETİN NERESİNE UYGULANMALI?

Parfümü mont, ceket ve giysilerinizin iç kısımlarına uygulayın. Farklı parfümleri elbise yıkanmadan üst üste kullanmayın. Parfümü takılarınızdan uzak tutmaya çalışın. Çünkü parfümler değerli eşyalarınızın görüntüsünü matlaştırabiliyor. Birkaç parfümün elbise üzerinde karışması hoş olmayan kokular meydana getirir. İpeksi ve ince elbiselere parfüm sıkılmaması lekelenmeleri engellemek açısından önemlidir. Kullandığınız parfüm aynıysa bunu bütün elbiselerinize uygulamanızda sakınca yok. Yalnız sürekli yeni kokular deniyorsanız, bunları elbiselerinize değil bedeninize uygulayın. Bu yolla koku eşyalarınızda da hissedilecektir.

NASIL SAKLANMALI

Uzun süre aynı parfümden faydalanabilmeniz için parfümü nasıl muhafaza edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yüksek ısılı, güneşli ve nemli yerler parfümün kullanım süresini hayli azaltıyor. Bu yüzden parfümlerinizi biraz daha sıcaktan uzak, gardırop veya dolaplarda bulundurabilirsiniz.

ELBİSE ÜZERİNDE

Parfümlerin kıyafetiniz üzerinde uzun süre hissedilmesi için materyalinin pamuk gibi ürünlerden oluşması gerekir. Diğer triko ürünlerinde ve giysilerde parfüm kokusu kısa süre içinde kaybolacaktır. Parfümler koku hissini en uzun süre hayvan derilerinden elde edilen giysilerde ve keten yapımı giysilerde gösterir.