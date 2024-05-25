En fazla vergiyi ödeyen mükelleflerin isimleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi tebliği...En fazla vergi tahakkık eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin açıklanmasıyla ilgili esaslar belirlendi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetkiye ilgili olarak mükelleflerin beyannamelerinde tarh olunan gelir ve kurumlar vergilerinin sahiplerinin ad ve unvanlarının dikkate alınacağı genel tebliğin detayları belli oldu.

Tebliğe göre 100 mükellefin ismi ve ödediği rakam bakanlıkça duyurulacak. 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde liste haline getirilecek.

Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükellefler hariç listeler ağustos ayı sonuna kadar hazırlanacak. Eylülde ise kamuoyuyla paylaşılacak.