En genç meclis üyesi mazbatasını aldı. 25. sıradan aday gösterilmişti herkesi şaşırttı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından Genç İlçe Belediye Meclis üyeliği için 25. sıradan aday gösterdiği 23 yaşındaki Furkan Özdemir, seçimden zaferle ayrıldı.

31 Mart seçimlerinde AKP Gaziantep Şahinbey belediye meclis üyesi olarak seçilen Özdemir, mutluluğunu bir süre içinde yaşadığını belirterek "işler resmileşene kadar sabrettim" dedi.

Türkiye'nin en genç meclis üyesi olarak kayda geçen Özdemir mazbata töreninde yaptığı açıklamada “Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçim sonuçları, ülkemiz, Gaziantep ve Şahinbey ilçemiz için hayırlı olsun. Gençlerin siyasette söz sahibi olması için yola çıktım. Mecliste gençlerin sesi olacağım gençliğin sorunlarının sözde kalmaması için çabalayacağım. Gaziantep ve Şahinbey halkını özellikle gençleri en iyi şekilde temsil edeceğimin sözünü veriyorum” diye konuştu.