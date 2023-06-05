En güçlü Android telefonlar açıklandı. İşte güncel liste

Mayıs ayında en güçlü, kuvvetli Android telefonların listesi paylaşıldı.

En güçlü Android telefonlar açıklandı. İşte güncel liste

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, AnTuTu, orta ve üst seviyede Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Listedi neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görülüyor Liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu.

AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı.

Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.

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EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

iQOO Neo 8 Pro

OnePlus 11

Oppo Find X6 Pro

iQOO 11 Pro

REDMAGIC 8 Pro+

Vivo X Fold2

Vivo X90 pro+

Xiaomi 13 Ultra

iQOO 11

Meizu 20 Pro

ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

Realme GT Neo 5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Vivo S16 Pro

iQOO Neo7 SE

Redmi K60E

OnePlus Ace Racing

OPPO Reno 9 Pro 5G

OnePlus Ace

Realme GT Neo 3

Redmi K50.

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