En güçlü Android telefonlar açıklandı. İşte güncel liste

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, AnTuTu, orta ve üst seviyede Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Listedi neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görülüyor Liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu.

AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı.

Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.

EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

iQOO Neo 8 Pro

OnePlus 11

Oppo Find X6 Pro

iQOO 11 Pro

REDMAGIC 8 Pro+

Vivo X Fold2

Vivo X90 pro+

Xiaomi 13 Ultra

iQOO 11

Meizu 20 Pro

ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

Realme GT Neo 5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Vivo S16 Pro

iQOO Neo7 SE

Redmi K60E

OnePlus Ace Racing

OPPO Reno 9 Pro 5G

OnePlus Ace

Realme GT Neo 3

Redmi K50.