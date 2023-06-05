En güçlü Android telefonlar açıklandı. İşte güncel liste

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, AnTuTu, orta ve üst seviyede Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.
Listedi neredeyse tüm telefonların Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görülüyor Liderlik koltuğuna yerleşmeyi başaran isim, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili iQOO Neo 8 Pro oldu.
AnTuTu V9 testlerinde 1,358.352 puana ev sahipliği yapan model, yeni bir rekora imza atmayı da başardı.
Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer modeller sırasıyla OnePlus 11 (1.324.440) , Oppo Find X6 Pro (1.307.816) ve iQOO 11 Pro (1.306.644) ve REDMAGIC 8 Pro+ (1.306.508) oldu. Amiral gemisi sıralamasının son beş sırası ise, Vivo X Fold2 (1.301.719), Vivo X90 pro+ (1.300.735), Xiaomi 13 Ultra (1.292.661), iQOO 11 (1.286.901)ve Meizu 20 Pro (1.283.411) ile tamamlanıyor.
EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR
iQOO Neo 8 Pro
OnePlus 11
Oppo Find X6 Pro
iQOO 11 Pro
REDMAGIC 8 Pro+
Vivo X Fold2
Vivo X90 pro+
Xiaomi 13 Ultra
iQOO 11
Meizu 20 Pro
ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR
Realme GT Neo 5 SE
Redmi Note 12 Turbo
Vivo S16 Pro
iQOO Neo7 SE
Redmi K60E
OnePlus Ace Racing
OPPO Reno 9 Pro 5G
OnePlus Ace
Realme GT Neo 3
Redmi K50.