En güçlü antioksidan

Kuşburnu, sağlık açısından sayısız faydası olan bir meyvedir ve özellikle çay formunda tüketildiğinde keyif verici özelliklere sahiptir. İşte kuşburnunun sağlık üzerindeki bazı önemli yararları...

Kuşburnu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinde yaygın olarak yetişen, yabani gülün meyvesidir. Meyveleri küçük, yuvarlak ve kırmızı-turuncu renklidir ve genellikle Eylül ve Ekim aylarında toplanır.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUMA

Kuşburnu, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkilere sahiptir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde damar yapısını korur ve kan basıncını düşürerek kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini azaltır.



KAN ŞEKERİNİ DENGELEME

İnsülin duyarlılığını artırarak kan şekeri regülasyonunu destekler ve Tip diyabet hastalığının gelişimini önlemeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME

A ve E vitaminleri ile polifenoller açısından zengin olan kuşburnu, vücudu enfeksiyonlardan koruyan lenfositlerin üretimini sağlar ve cildi yaşlanmaya bağlı etkilerden korur.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Polifenol bileşenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları yüksek oranlarda içeren kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azaltır.