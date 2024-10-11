En hileli yemek belli oldu! Bu fiyatın altında lahmacun yediyseniz vay halinize

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda büyük endişelere yol açan bir skandalı gündeme getirmeye başladı. Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine tavuk eti ve hatta at eti kullandığı tespit edildi. Listeye bakıldığında özellikle lahmacunlarda en fazla hileye rastlandığı dikkat çekiyor.

Gerçek bir lahmacunun fiyatının en az 50-60 TL olması gerektiğini vurgulayan ustalar, bu fiyattan daha düşük satılan ürünlerden kaçınılmasını öneriyor. Lahmacunun içine eklenen baharatlar, soya sosu ve tavuk taşlığı gibi maddelerle, tüketicilerin sahteciliği fark etmesi oldukça zor hale getiriliyor. Bu durum, kıyma kullanılmadan et tadı verilmesi için uygulanan yöntemler sayesinde gerçekleşiyor.

100 TL ALTI LAHMACUNA DİKKAT!

Sözcü’nün haberine göre, uzmanlar ise maliyetlerin göz önünde bulundurulduğunda, gerçek et kullanılan bir lahmacunun fiyatının 100 TL civarında olması gerektiğini belirtiyor. Daha düşük fiyatlı lahmacunların tağşiş riski taşıdığına dikkat çekiliyor.