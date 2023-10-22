En hızlı MG Türkiye'ye geliyor

Bugüne kadar üretilen en hızlı MG, Ekim ayında Türkiye'ye geliyor. 2.299.000 TL’lik fiyatıyla 0’dan 100’e sadece 3.8 saniyede çıkıyor!

KAYNAK: Haber Merkezi
En hızlı MG Türkiye'ye geliyor

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

İngiltere’nin en köklü ve saygın otomobil markalarından MG (Morris Garages), tamamen elektrikli modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunun ülkemizde teslimatlarına başlayacağını duyurdu.

Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de de 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle satılmaya başlayan, 320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını alan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlaması ile biliniyor.

Bu değerlerle, pazardaki en güçlü ve hızlı süpersporlar arasına yerleşen MG4 XPOWER, bu performans deneyimini 2.299.000 TL satış fiyatı ile kullanıcılara sunuyor. Henüz ülkemize ulaşmadan premium süperspor otomobilleri yarışlarda geride bıraktığı videolarla büyük bir hayran kitlesi elde eden MG4 XPOWER, sadece kendine özel mat yeşil rengiyle de dikkatlari üzerine çekiyor. 18 inç alaşım spor jantları, özel renk fren kaliperleri ve siyah tavanı ile ortaya çıkan şık tasarımı, performansını destekleyen aerodinamik dizaynı ile uyum sağlıyor.

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