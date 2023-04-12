En inatçı burçlar hangileri? Hangi burçlar daha inatçıdır?

Astrolojideki bazı burçlar olaylar karşısında her zaman daha inatçı bir tavır sergilemektedir. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha inatçı olduğunu araştırıyor. İşte en inatçı burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA İNATÇIDIR?

Astrolojide inatçı olmasıyla dikkat çeken burçlar var. Bu burçlar her zaman bildiğini okur ve sabit fikirlidir. İşte inatçı burçlar..

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları sabit fikirli ve inatçıdır. Oğlak burçları reddedilmekten hiç hoşlanmazlar. Oğlak burçları istediklerini elde etmek için savaşır. Biri onlara "hayır" derse ve inatçı tavırlar göstermezse karşısındaki insanı ikna etmek için elinden geleni yapar.

KOÇ BURCU

Koç burçları kendi bildiğini okumayı sever. Koç burçlarının söylediklerini reddettiğinizde bu durum onların bu düşünceleri harekete geçirmesine teşvik eder. İnatçı yönleri ağır basan koç burçları yapılamaz denen her şeyi yapmaya çalışır.

BOĞA BURCU

Boğa burçları genellikle çok sabırlıdır. İnsanları dinlemeyi ve anlamayı çok severler. Boğa burçları o kadar inatçı olurlar ki reddedildiklerinde size tüm sinirini göstermek ister. Ayrıca onlara "hayır" dediğiniz için sürekli sizi rahatsız edebilirler.

AKREP BURCU

Akrep burçları kendi düşüncelerini başkalarına kabul ettirmek için çok uğraşır. Akrep burçları sizi dinledikten sonra ikna etmeye çalışabilir.

Aslında, Hayır'ınızı bir evet olarak manipüle etmeye çalışabilirler veya sizi dinlediklerini düşündüğünüze inandığınızda akrep burçlarına "evet" demek için ikna olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burçları kendini çok iyi ifade eden bir burçtur. Ancak onların düşüncelerini değiştirebilmek neredeyse imkansızdır.

Aslan burcu olan kişiler bir şeyin yapılmasını istiyorsa öncelikle onun yapılacağından emin olur.

Aslan burçları onlarla aynı fikirde olmadığını fark ettiğinde bunu dikkate alarak düşüncelerinizi değerlendirir. Ancak yine de kendi dediği olsun ister.