En iyi balık pişirmenin detaylarını uzmanı anlattı



Uzmanı balık pişirmenin detaylarını anlattı. İşte ayrıntılar…



Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, “Balık pişirirken vitamin kaybını en aza indirmek için pişirilmek gerekir. Derin yağda kızartılmış balık sağlıksızdır. Sağlıklı olan fırında, ızgarada veya buğulama yöntemiyle olur. ” dedi.



Yıldırım, balık tüketiminin sağlık için yararlarını anlatarak balık pişirmenin püf noktasına değindi. Balığın sağlıklı yağ asitleri içerdiğinin altını çizen Yıldırım, “Balık, diğer protein kaynaklarına göre daha az kalorilidir. Kilo vermek isteyen bireyler için çok uygun bir seçim. Sağlığa sayısız yararları olduğu için haftada en az iki kez tüketilmesi tavsiye edilir ancak balık tüketemiyorsanız veya vegansanız doktorunuza danışarak balık yağını takviye gıda olarak da alabilirsiniz” diye konuştu.



OMEGA-3 HANGİ BALIKTA DAHA FAZLA



Balığın, Demir, çinko, magnezyum, D vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, fosfor gibi zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olduğunu belirten Dyt. Yıldırım, “Balık, ayrıca EPA ve DHA olmak üzere iki tür Omega-3 yağ asidi bulundurur. Vücudumuz Omega-3 yağ asitlerini kendisi üretemez. Bu yüzden dışarıdan, yiyeceklerle hazır halde almamız lazım. Omega-3 her balıkta vardır. Ama özellikle alabalık, somon, uskumru gibi yağlı balıklarda daha çoktur.

Bunun yanında bazı balıklar beyin gelişimi sorunlarıyla bağlantılı olan cıva açısından da yüksektir. Bu yüzden hamile kadınlar cıva açısından daha düşük somon, uskumru gibi balıkları seçmelidir. Haftada 300 gramdan çok balık yememeli” diye konuştu.



Balık yağı ile zenginleştirilmiş bir diyetin kan basıncını azalttığı için kalp krizi riskini düşürebileceğini dile getiren Dyt. Yıldırım, şunları söyledi:



“Balık yağı, kolesterol ve trigliserid (yağ) seviyelerini azaltır. 40 yaşından sonra bireylerde kemik yoğunluğu ve kütlesi azalır. Balıkta kemik yoğunluğunu koruyan besin içerikleri vardır. Bu yüzden düzenli balık tüketimi kırıkları ve osteoporozu önleyebilir. Balık yağları kan damarı yüzeyini genişleterek dokulara oksijen girişini artırır. Bu yüzden astım hastalarına da faydaları vardır. Daha fazla balık tüketen ve düzenli balık tüketen kişilerde Alzheimer oluşabilir. Tükettiğiniz balığı çeşitlendirmelisiniz ve mevsiminde tüketmelisiniz. Cıva ve ağır metaller açısından yüksek olan balıkları tercih etmemelisiniz. Yaşlılar, hamileler, çocuklar az pişmiş ve çiğ balıklar yemelidir.”



HANGİ TÜR PİŞİRME DAHA FAYDALI



Balık pişirmenin püf noktasından bahseden Dyt. Yıldırım, şunları sözlerine ekledi:

“Balık pişirirken vitamin kaybını en aza indirmek için pişirilmeli. En iyi yöntem buğulamadır.” dedi.



AĞIR METAL NASIL AZALTILIR?



Bayat balığın yoğurt, ayran gibi süt ürünleriyle birlikte tüketilmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Balık taze ise süt ürünleriyle yenilebilir. Yeşil yapraklı sebzeler ve limon ile tüketilirse ağır metalleri yok eder. ” dedi.