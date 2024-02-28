Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi

Dr. Can, hücrelerin bir fabrika gibi enerji üretmek, onarım yapmak, büyümek ve çoğalmak için çalıştığını belirtti.

Ayrıca, hücre yaşlanmasının dokuların ve organların yaşlanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve sağlıklı beslenme ile hücrelerin enerji üretimini artırıp atık maddeleri azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ifade etti.

Dr. Can, vücudun sağlıklı yaşlanmasına katkıda bulunan ve adeta bir 'zırh' gibi koruma sağlayan 13 önemli besini de sıraladı.

Bu besinlerin tüketilmesinin, hücrelerin daha verimli çalışmasına ve yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğunu söylüyor.

İşte o besinler...

Su: Tüm hücrelerimizin işlevlerini yerine getirebilmesi ve atıkları uzaklaştırabilmesi için suya büyük ihtiyaç duyarız. Su, beynimizden kalbimize kadar iç organlarımızın sağlıklı çalışmasını destekler ve cildimizin taze ve genç görünmesine katkıda bulunur. Günde en az iki litre su içmek, gençliğin korunmasına yardımcı olur.

Avokado: Vitamin ve mineral açısından zengin olan avokado, hücrelerimizde biriken atıkların temizlenmesine yardımcı olur. Cildimize nem sağlayarak daha geç yaşlanmasını ve parlak görünmesini sağlar.

Üzüm: Üzüm çekirdeklerinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidandır ve çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve cildimizin sıkı ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

Koyu Yeşil Sebzeler: Ispanak, brokoli ve marul gibi koyu yeşil sebzeler, yüksek folik asit içeriğiyle cildimizin gergin ve selülitsiz kalmasına yardımcı olur.

Bitter Çikolata: Kakao çekirdekleri, cildimize faydalı antioksidanlarla doludur. Ancak, çikolatanın işlenmesi sırasında bu antioksidanlar kaybolabilir. Bu yüzden, anti-aging etkisi için bitter çikolata tercih edilmelidir.

Balık: Omega-3 açısından zengin olan balık, hem kalp hem de cilt sağlığı için mükemmeldir. Özellikle sedef hastalığına iyi gelir ve hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Omega-3, soğuk su balıklarında, örneğin somon, ton balığı ve sardalyada bolca bulunur.

Yoğurt: Yoğurdun suyunda bulunan riboflavin (B1 vitamini), cildin gençleşmesine ve yenilenmesine katkıda bulunur. Yoğurt, süt ve ayran gibi sıvıları düzenli olarak tüketmek, anti-aging etkisini artırır.

Domates: Cildin pürüzsüz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Elma: Yeşil elmanın kabuğu ile tüketilmesi, cildin kolajen üretimini artırarak sarkma ve kırışıklıkları önler. Ayrıca saçların sağlıklı kalmasına da katkıda bulunur.

Yeşil Çay: Yüksek antioksidan içeriğiyle, cilt hastalıklarına karşı koruma sağlar ve güneşin ve yaşlanmanın neden olduğu cilt lekelerinin oluşumunu önler.

Ceviz: Bitkisel omega-3 kaynakları arasında en iyilerinden biridir. Beyin sağlığını ve bilişsel fonksiyonları desteklerken, cildin gerginliğini korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Soğan ve Sarımsak: B vitaminleri, selenyum ve kükürt gibi mikro besinler açısından zengindirler ve güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korurlar. Ayrıca, sülfür içeriği sayesinde hücre yenilenmesini teşvik eder ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.

Kabuksuz Meyveler: Vişne, çilek, kızılcık, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi koyu renkli meyveler, antioksidanlar açısından zengindir ve anti-aging özelliklere sahiptirler. C vitamini bakımından zengin olmaları nedeniyle hasar görmüş hücreleri yeniler ve cilt kanserine karşı koruma sağlar.