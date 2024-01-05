En iyi Lahana turşu tarifi

Lahana mineral ve vitamin bakımından çok yararlı...
Doğanın ananın kış aylarında insanlara verdiği adeta mucizevi bir besin...
Lahana deyince ilk akla gelen yemeğinden çok turşusu. Hemen herkes lahana turşusu yapmayı biliyor. Fakat en iyisini yapmak. Ayrıca bir zahmet istiyor. İşte uzmanından en iyi lahana turşusu yapma tarifi. Tarif Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan’dan geldi. Ama önce lahana turşusunun yararları:
Bağırsakları çalıştırıyor
Kansere karşı koruyor
Turşusu probiyotik özelliğe sahip
Enfeksiyonlara karşı korur
Sinirleri güçlendiriyor
Zayıflamaya yardımcı oluyor
Yüksek tansiyonu düşürüyor
Kemikleri koruyor
BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ
3 kilogramlık arzu ettiğiniz ölçüde doğrayın.
Tuz su ile güzelce ovun.
Sabaha kadar süzülen lahanaları suyunu kullanmadan temiz bir kavanoza koyun.
Lahanaların aralarına sarımsak koymayı ihmal etmeyin.
Aralarına ayrıca nohut ekleyin.
1,5 su bardağı sirke ekleyin.
4 yemek kaşığı kaya tuzunu ekleyin.
Oda sıcaklığında 2 hafta beklettikten sonra afiyetle yiyin...