En iyi Lahana turşu tarifi

Lahana mineral ve vitamin bakımından çok yararlı ...

D oğanın ananın kış aylarında insanlara verdiği adeta mucizevi bir besin...

Lahana deyince ilk akla gelen yemeğinden çok turşusu. Hemen herkes lahana turşusu yapmayı biliyor. Fakat en iyisini yapmak. Ayrıca bir zahmet istiyor. İşte uzmanından en iyi lahana turşusu yapma tarifi. Tarif Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan’dan geldi. Ama önce lahana turşusunun yararları:

Bağırsakları çalıştırıyor

Kansere karşı koruyor

Turşusu probiyotik özelliğe sahip

Enfeksiyonlara karşı korur

Sinirleri güçlendiriyor

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Yüksek tansiyonu düşürüyor

Kemikleri koruyor

BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ