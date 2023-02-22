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En iyi otomobil üreticileri listelendi. Bakın zirvede hangi şirket var

Global çapta en iyi otomobil üreticileri listelendi. En iyi otomobil üretici BMW olurken onu ikinci sırada Subaru takip etti. Üçüncü ise Mini oldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:46
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En iyi otomobil üreticileri açıklandı

En iyi otomobil üreticileri listelendi. Bakın zirvede hangi şirket var
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Consumer Reports tarafından hazırlanan raporda; 50’den fazla yolda sürüş ve kaza testi, sahip oldukları güvenlik donanımları ve müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak en iyi otomobil üreticilerini açıkladı.

BİRİNCİ SIRADA BMW YER ALDI

Paylaşılan rapora göre listenin birinci sırasında tüm kriterlerden yüksek puan elde eden BMW yer aldı.
Listenin ikinci sırasında ise Subaru yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz yılın en iyi otomobil üreticisi seçilmişti. Bu sene ise sırasını BMW’ye kaptırdı.

Öte yandan elektrikli araç üreticilerinden Tesla ise 17. sıraya yükseldi.

En İyi Otomobil Üreticileri şu şekilde;

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