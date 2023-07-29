'En kötü işveren' sıralamasında zirve Apple'ın oldu

Amerika'nın en kötü işverenlerini belirlemek için özgeçmiş oluşturma platformu Resume.io'nun ABD'deki en iyi 100 şirketin LinkedIn verilerini incelemesi sonucu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

'En kötü işveren' sıralamasında zirve Apple'ın oldu

Amerika'nın en kötü işverenleri belli oldu. Listenin ilk sıralarında teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri yer alıyor.

Araştırmaya göre, Tesla, Goldman Sachs ve Mastercard gibi başarılı şirketlerin çoğu, çalışanlarını elde tutma oranları açısından en kötü 10 işveren arasında yer aldı.

Apple, listenin başında yer aldı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, CEO Tim Cook yönetiminde, sadece 1.7 yıllık ortalama çalışma süresiyle en kötü işveren olarak belirlendi.

Özellikle 2022'de, personelinin Meta'ya geçmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulundu, ancak en iyi mühendislere yüklü hisse senedi ikramiyeleri teklif etmesine rağmen istifa eden çalışanlarının sayısı arttı.

PERSONELİNE YAPTIĞI KÖTÜ MUAMELE İLE TEPKİ ÇEKİYOR

Meta (Facebook) ve Amazon, 1.8 yıllık ortalama çalışma süresiyle ikinciliği paylaştı. Amazon, özellikle depo ve teslimat personeline yönelik kötü muamelesi nedeniyle eleştirilerle karşılaşıyor.

Çalışanların tuvalet molası bile vermedikleri iddiaları gündeme gelmişti. Meta ise pandemi sonrası işten çıkarmalar nedeniyle çalışan memnuniyetsizliğiyle uğraşıyor.

Sağlık sigortası sağlayıcısı Elevance Health, 110 milyar dolar değeriyle dördüncü sırada yer alarak, listenin tek teknoloji alanı dışında olan şirket oldu.

Tesla, Elon Musk'un talepkâr patronluk tarzıyla biliniyor. Musk, çalışanları işten çıkarmak veya kısa süreli proje teslim tarihleri vermek konusunda eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçen yıl, uzaktan çalışmanın kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bazı çalışanların ofiste daha fazla zaman geçirmelerini talep etmişti.

EN KÖTÜ İŞVERENLERİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE LİSTELENİYOR:

1. Apple
2. Amazon ve Meta
3. Elevance Health
4. Tesla
5. AMD ve ServiseNow
6. Salesforce ve Next Era Energy
7. S&P Global ve TJX
8. Goldman Sachs
9. Abbott, Vertex ve Netflix
10. NVIDIA ve Mastercard

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