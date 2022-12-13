Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor

Ekonomi dünyasının gözü bu hafta küresel makro ekonomik veri ajandasındaki üç önemli gelişmede olacak. Salı ABD enflasyon verisi, çarşamba günü FED’in faiz kararı ve perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak.



Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek üç önemli gelişme için değerlendirmelerde bulunan Biz Finans Kurucu Ortağı Finans Uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy, "Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum." dedi.



OLASI SENARYOLARI DEĞERLENDİRDİ

Yeni hafta başlarken ekonomi dünyasının gözü euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek üç önemli gelişmede. Küresel makro ekonomik veri ajandasında salı günü ABD enflasyon verisi, çarşamba günü FED’in faiz kararı ve perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyor. Biz Finans Kurucu Ortağı Finans Uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy bu üç önemli gelişmeyi ve olası senaryoları değerlendirdi.



"BELİRLEYİCİ OLACAK ÜÇ GÜN GEÇİRECEĞİZ"

"Bu haftanın küresel makro ekonomik veri ajandasında, euro/dolar paritesine direkt olarak etki edecek çok önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Murat Özsoy, "Hatırlayacak olursak bu sene Eylül ayının sonlarında paritenin 1’in altına inmesi, hammaddeyi dolar cinsinden alıp bunu işledikten sonra nihai ürünü ana ihracat pazarlarımız olan euro bölgesine euro ile ihraç eden ihracatçı kesim için önemli bir sorun teşkil etmişti. Kasım ayının başlarında yeniden toparlanarak 1 seviyesinin üzerine çıkan parite şu sıralar 1.05 seviyelerinin biraz üzerinde." dedi.



"Bu hafta öncelikle Salı günü ABD enflasyon verisi, ardından Çarşamba günü FED’in faiz kararı ve sonrasında Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını karşılayacağız. Euro/dolar paritesi için son derece belirleyici olacak, birbiri ardına gelen üç gün geçireceğiz." diyen Özsoy şu değerlendirmede bulundu:



"ABD Kasım ayı manşet enflasyonunda hem yıllık hem de aylık bazda artış hızında gerileme bekleniyor. FED’in bu toplantıda nerdeyse kesin gözüyle bakılan 50 bps artışın ardından muhtemelen Jerome Powell önceki 75bps artış yapılan toplantılara kıyasla biraz daha umutlu konuşacak. Öyle tahmin ediyorum ki piyasalar yeni yılın ilk toplantısında 25bps artışı fiyatlamaya başlayacak. Bu durumun ABD dolar endeksinde biraz gevşeme yaratmasını bekliyorum.



Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’ndan da 50bps artış beklenirken Lagarde Powell’a kıyasla enflasyon ile mücadeleye karşı daha temkinli bir söylemde bulunabilir. Aynı gün ABD’den gelecek diğer verilerin de talepte artış hızının yavaşlaması ve imalat ile sanayi tarafında da önceki ay verilerine göre daha aşağıda olması bekleniyor."



"SERT İNİŞ ÇIKIŞLAR OLACAK"

Özsoy, Tüm bu muhtemel gelişmeler çerçevesinde yaşanacakları şöyle özetledi: "Bu haftanın genelinde sert iniş çıkışlar olabileceği gibi ana trend olarak paritenin euro lehine gelişmesini ve 1.05’in daha da üzerine çıkmasını bekliyorum. Yılın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde de euro/dolar paritesinin 1’in altında kapanması yönünde yapılan tahminlerin de ne kadar aceleci yapılan tahminler olduğunu da görmüş olacağız diye düşünüyorum."



İLGİLİ HABERLER