En Nesyri 24 yıllık rekoru kırdı. Eski Galatasaraylıyı geride bıraktı

Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona erdi. Kadrolarını güçlendiren takımlar arasında en fazla transferi yapan Gaziantep FK 17 oyuncuyu kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferi En Nesyri en yüksek bonservisin ödendiği oyuncu oldu. Golcü oyuncu 24 yıllık rekoru kırarken bir dönem Galatasaray forması giyen Jardel’i geride bıraktı.

Süper Lig’de dün gece sona eren transfer döneminde 16 takım toplam 158 oyuncuyu kadrosuna kattı. Samsunspor, Adana Demirspor ve Kayserispor ise transfer yasağından ötürü kadrosuna oyuncu katamadı.

Transfer döneminde en kadrosuna en fazla oyuncuyu Gaziantep FK kattı. Gaziantep ekibi kadrosuna 17 oyuncuyu katarken, Konyaspor 16 transfer, Bodrumspor ve Trabzonspor ise 13 transfere imza attı.

24 YILLIK REKORU KIRDI

Transfer dönemine damga vuran isimlerden biri En Nesyri oldu. Golcü oyuncu, Süper Lig tarihinin ern pahalı transferi oldu. Sevilla’dan Fenerbahçe’ye gelen En Nesyri için 19 milyon 500 bin euro bonservis ödendi. Bu rekor, 2000 yılında 17 milyon euro bonservisle Galatasaray’a gelen Mario Jardel’e aitti.

Öte yandan Fenerbahçe en fazla kiralama bedeli ödeyen takım unvanını da ele geçirdi. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Allan Saint-Maximin’i kadrosuna katmak için 8 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Yıldız oyuncunun maaşı ise Suudi ekibi tarafından ödenecek.

3 BÜYÜKLER TRANSFERE DAMGA VURDU

Yaz transfer dönemine yıldız oyuncuları kadrosuna katan 3 büyükler damga vurdu. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray kadrosuna 7 oyuncu katarken Fenerbahçe ve Beşiktaş 8’er transfer yaptı.

Teknik Direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst’u getiren siyah beyazlılar, Rafa Silva, Immobile ve Paulista transferleri ile önce çıktı. Siyah beyazlılar ayrıca savunmayı güçlendirmek için Udokhai’yi kadrosuna katarken hücum hattına ise transferin son günlerinde Portekizli Joao Mirao’yu dahil etti. Siyah beyazlılar ayrıca orta sahaya Cher Ndour ve Can Keleş takviyelerini de yaptı.

Gelecek oyunculardan çok gidecek oyuncuların merak konusu olduğu Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Ghezzal, Rosier, Aboubacar, Colley, Amartey ve Rebic başta olmak üzere çok sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesi sonrası büyük bir transfer hareketliliği yaşandı. Sarı lacivertliler, En Nesyri ve Saint-Maximin’İn yanı sıra Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Cenk Tosun’u kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin transfer ettiği diğer oyuncular ise Levent Mercan, Sofyan Amrabat, ve Flip Kostic oldu.

TÜRKİYE’DEN GİDEN EN PAHALI OYUNCU OLDU

Fenerbahçe, bonservis ödemenin yanı sıra transferden para kazanmada da rekor kırdı. Sarı lacivertlerin yıldız sok beki Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı oyuncu oldu. Yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Brighton, 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Premier Lig ekibi sarı lacivertlilere 5 milyon euro bonus bedel ödemesi yapacak. Sarı lacivertlerin yollarını ayırdığı diğer oyuncular şunlar:

Umut Nayir, Melih Bostan, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Luan Peres, Joshua King, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Joao Pedro, Leonardo Bonucci, Furkan Akyüz (Kiralık), Emir Ortakaya (Kiralık), Omar Fayed (Kiralık), Yiğit Fidan (Kiralık), Yiğit Efe Demir (Kiralık), Jin-ho Jo (Kiralık), Emre Demir (Kiralık), Marius Tresor Doh (Kiralık), Miha Zajc (Kiralık)

GALATASARAY’DA EN PAHALI OYUNCU SARA

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise kadrosunu 7 oyuncu ile güçlendirdi. Oldukça karmaşık bir transfer dönemi yaşayan sarı kırmızılıların en pahalı oyuncusu 18 milyon euro bonservisle Sara oldu. Ancak en ses getiren transferi Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen oldu. Galatsaray’ın en pahalı ikinci transferi ise 9 milyon euro ile Elias Jelert oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Batshuayi de sarı kırmızılı kulüple anlaştı.

Galatasaray’da giden oyunculara bakıldığında geçen sezon takıma katkı sağlayamayan oyuncular dikkat çekti. Sarı kırmızılılarda geçen sezonun tartışmalı isimler, Zaha, Tete ve Ndombele gibi isimlerle yollar ayrıldı.

İşte Galatasaray’dan giden oyuncular:

Kerem Aktürkoğlu, Tete, Nicolo Zaniolo (Kiralık), Emin Bayram, Wilfried Zaha (Kiralık), Alexandru Cicaldau, Kaan Arslan, Leo Dubois, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Serge Aurier, Patrick van Aanholt, Carlos Vinicius, Tanguy Ndombele, Baran Demiroğlu (Kiralık), Eren Aydın (Kiralık) Siraçhan Nas (Kiralık), Ali Turap Bülbül (Kiralık), Jankat Yılmaz (Kiralık), Taylan Antalyalı (Kiralık), Baran Aksaka (Kiralık), Derrick Köhn (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Ali Efe Çördek (Kiralık), Mathias Ross (Kiralık), Kazımcan Karataş (Kiralık)

TRABZONSPOR 13 TRANSFER YAPTI

Sezonun ilk haftalarında Abdullah Avcı’nın yerine takımın başına Şenol Güneş’i getiren Trabzonspor ise Süper Lig’de en çok transfer yapan takımlardan biri oldu. Bordo mavililer kadrosuna 13 oyuncu katarken toplamda 19 milyon 670 bin euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.

Bir dönem attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Nwakaeme yeniden bordo mavili formayı giydi. Öte yandan Trabzonspor’da Savic, Simon Banza ve Muhammed Cham en dikkat çeken transferler arasında yer aldı.

Trabzonspor’da gelen ve giden oyuncular şunlar:

Gelenler: Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Simon Banza (Kiralık), Arseniy Batagov, Denis Dragu, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme

Gidenler: Rayyan Baniya (Kiralık), Murat Cem Akpınar, Hakan Yeşil, Batuhan Kör, Arda Akbulut, Ognjen Bakic, Flavio, Kağan Moradaoğlu, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Thomas Meunier, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mahmoud Trezeguet (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Göktan Gürpüz (Kiralık), Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Filip Benkovic, Paul Onuachu, Mehmet Aydın, Berat Özdemir