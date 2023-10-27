En obez ülke hangisi

Medya takip kurumu Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yüzde 56'sının obez olduğu anlaşıldı. Türkiye bu oranla 28 ülke arasından listenin 9'uncu sırasına yerleşirken, listenin başına yüzde 67 oranla ABD'nin yerleştiği kaydedildi. ABD'yi fazla kilo ve obez olma konusunda sırasıyla İzlanda (yüzde 65) , Finlandiya (yüzde 60), Çekya (yüzde 58) ile takip etti. Bu veriler 2020 yılını yansıtırken, 2018 yılı verileri incelendiğinde Türkiye'de o yıllarda yüzde 28,7'lik bir kesimin obezite ile mücadele ettiği gözlendi. Araştırmalar daha önce 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarının artacağını da saptarken, bazı uzmanların pandeminin getirdiği düzensiz beslenme ve hareket alanının kısıtlanmasından dolayı obeziteye doğrudan etki ettiği açıklamalar medyada sık yer buldu.

Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıldan itibaren obezite ile alakalı hem online hem geleneksel medyaya 350 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi. Haberlerde uzman görüşleri oldukça yer alırken, dünyada ve ülkemizde pandemi ile beraber en fazla sağlık içerikli haberler medyada yer aldı. Covid-19'un ardından medyanın en fazla konuştuğu sağlık içerikli başlıklar, kanser, diyabet ve şeker, obezite, SMA, grip, felç ve depresyon içerikli haberler oldu.

AA