Sabahları sakın yapmayın. En ölümcül kalp krizinin nedeni

Kalp krizi nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Kalp krizinden korunma yöntemleri ise merak konusu oldu.

Kalp krizinin genellikle ani gelişmesi bu duruma müdahale etmeyi geciktirdiği vurgulandı. Ancak bazı durumlarda görülen belirtiler kalp krizinin erken uyarı işareti olabileceği bildirildi.

Yapılan araştırmalara göre en ölümcül kalp krizinin sabahları yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu buldular.

Heart dergisinde yayınlanan 2011 tarihli bir araştırmanın bulguları sabah altı ile öğlen arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül olduğunu gösteriyor.

İŞİN PÜF NOKTASI İYİ BİR GECE UYKUSU ÇEKMEK VE SABAH EGZERSİZİNİ ERTELEMEKTİR

Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların bu riski artırabileceği konusunda uyarıyor. Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.

EGZERSİZLER HAFİF BİR ŞEKİLDE YAPILMALI

Esnek bir çalışma programına sahip olanların da öğleden sonra egzersiz yapmaları veya sabahları hafif egzersizlere başlamaları tavsiye edildi. Yüksek yoğunluklu egzersiz, dolaşım pahasına ani kalp durması veya ölüm riskini akut şekilde artırabileceği bildirildi. Cleveland Clinic, “Kronik doğa sporları eğitimi ve dayanıklılık etkinliklerinde yarışmak kalp hasarına ve ritim bozukluklarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

YEDİ SAATTEN AZ UYKU RİSKİ ARTIRIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin kalple ilgili sağlık sorunları riskinin daha yüksek olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, uyku yoksunluğunun kalp krizlerinin iyi bilinen habercileri olan tansiyon sorunlarına katkıda bulunabileceği akılda tutularak, burada vurgu uykunun kalitesi ve süresi üzerinde olduğu vurgulandı.