En pahalı motosiklet turu. Polis ceza üstüne ceza yazdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eksik belgeleri ve ehliyeti olmayan yabancı uyruklu sürücüye, 17 bin 331 lira ceza yazıldı, hurdayı andıran motosikleti trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA
En pahalı motosiklet turu. Polis ceza üstüne ceza yazdı

İHA'nın haberine göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan motosiklet kazaları ve başta abartılı egzoz olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından durdurulan hurda, direksiyonu koli bandıyla tutturulmuş motosikletin yabancı uyruklu sürücüsüne ceza yağarken, motosiklet trafikten men edilip, yediemin otoparkına çekildi.

07 MB 3442 plakalı hurda motosikleti kullanan Hasan Naakuh’a sürücü belgesi olmaması nedeniyle 8 bin 190 TL, motosiklet sahibi ağabeyine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, motosikletin muayenesinin olmamasından 951 TL olmak üzere toplam 17 Bin 331 TL cezası uygulandı.

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