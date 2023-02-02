En sağlıklı kedi cinsleri

Ayrıca, kediler için evde beslenmek çok iyidir, çünkü bu onlar için en uygun ortamı sağlar. Evde beslenen kediler daha mutlu ve sağlıklıdır. Çünkü ev ortamı kedilerin doğal ortamlarına daha yakındır ve onlar için daha rahattır. Ayrıca, evde beslenen kediler daha az stresli ve daha az hastalıklıdır.

Birçok kedi cinsi vardır ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu nedenle, kedi sahibi olmak isteyen kişilerin, kendilerine en uygun olan cinsi seçmeleri önerilir. Örneğin, daha sosyal ve oyun oynamayı seven kediler için seçim yapmak isteyen kişiler, daha aktif cinsleri tercih edebilirler veya daha sakin ve sessiz kediler için seçim yapmak isteyen kişiler daha sakin cinsleri tercih edebilirler.

Şimdi ise sizlere en sağlıklı 5 kedi cinsinden bahsedeceğiz.

British Shorthair

British Shorthair kedileri genellikle sakin, sevecen ve düşünceli bir tavır sergilerler. Onlar sosyal ve aile dostudur. Bu kediler güçlü ve dayanıklıdırlar, ancak aynı zamanda yumuşak ve iyi huylu olurlar. British Shorthair kedileri genelde uysal ve uyumlu bir yapıya sahiptirler. Onlar çok iyi yalnız kalabilirler ve evde yapacakları işleri çok severler. Bu kediler aynı zamanda çok oyuncudur ve oyunlar oynar. Bu kedilerin saçları kısa ve sık olduğu için bakımı kolaydır.

Siyam Kedisi

Siyam kedileri, güzel bir yapıya, uzun bir tüy yapısına ve güzel bir renge sahiptir. Onlar çok enerjik ve hareketli olarak tanımlanırlar. Bu kediler oyunlar oynamayı ve keşfetmeyi severler, aynı zamanda da evdeki objelerle oynamaktan hoşlanırlar. Siyam kedileri, insanlarla çok iyi iletişim kurarlar ve sevecen tavırlarda olurlar. Onlar sosyal ve aile dostudur. Siyam kedileri aynı zamanda çok zeki ve öğrenmeye açıktır. Onlar yalnız kalmayı sevmese de, evde oyunlar oynamaktan hoşlanırlar. Bu kedilerin tüyleri uzun olduğu için düzenli bakım gerektirir.

Bu kediler genellikle sevecen, sosyal ve aile dostudur, ancak bazı durumlarda bazı negatif özellikleri de olabilir. Örneğin, bazı Siyam kedileri çok enerjik olabilir ve evdeki eşyalara zarar verebilirler. Ayrıca, bu kedilerin bazıları çok hareketli olabilir ve evdeki insanları rahatsız edebilir. Ayrıca, Siyam kedileri bazen yalnız kalmak istemeyebilir ve evdeki insanların ilgisini isteyebilir. Bu kedilerin tüyleri uzun olduğu için düzenli bakım gerektirir ve bakımını yapmayanlar için bakımı zor olabilir.

Siyam kedileri, güzel bir yapıya, uzun bir tüy yapısına ve güzel bir renge sahiptir. Onların görünüşleri çoğu kişi için ilginç ve güzel olabilir. Ancak, bazı kişiler için Siyam kedilerinin uzun tüyleri ve güzel renkleri onların garip veya ürkütücü görünmesine neden olabilir. Bu kişiler için Siyam kedileri güzel görünmeyebilir. Ancak, genellikle Siyam kedileri çok sevilir ve popüler bir kedi cinsidir.

Scottish Straight

Scottish Straight kedileri, yuvarlak ve sempatik yüzleri, uzun ve yumuşak tüyleri ve çeşitli renkleri ile tanınırlar. Bu kediler genellikle sosyal ve insanlarla iyi iletişim kurarlar. Onlar oyunları seven ve aktif olan kedilerdir. Scottish Straight kedileri çok zeki ve öğrenmeye açıktırlar ve evdeki objelerle oynamaktan hoşlanırlar. Onlar sosyal ve aile dostudur, yalnız kalmak istemeyebilirler ama yine de evdeki oyunları severler. Bu kedilerin tüyleri kısa olduğu için bakımı kolaydır.

İran Kedisi

İran kedileri, İran'da yetiştirilen eski bir kedi cinsidir. İran kedileri çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından evcilleştirilmiştir. Bu kediler genellikle orta boylu ve güçlü yapılıdırlar. Bu kediler genellikle uzun ve yumuşak tüyleri, parlak gözleri ve güzel renkleri ile tanınırlar.

İran Kedisi genellikle sosyal, sevecen ve insanlarla iyi iletişim kurarlar. Onlar oyunları seven ve aktif olan kedilerdir. İran kedileri çok zeki ve öğrenmeye açıktırlar ve evdeki objelerle oynamaktan hoşlanırlar. Onlar sosyal ve aile dostudur, yalnız kalmak istemeyebilirler ama yine de evdeki oyunları severler. Bu kedilerin tüyleri uzun olduğu için düzenli bakım gerektirir.

İran kedileri özellikle de İran'da çok popülerdir ve İran halkı tarafından çok sevilirler.

Maine Coon

Maine Coon, ABD'nin Maine eyaletinde yetiştirilen büyük bir kedi cinsidir. Bu kediler büyük boyutlu ve güçlü yapılıdır, genellikle ağırlıkları 6-18 kg arasındadır. Tüyleri genellikle kısa veya orta uzunlukta olur ve çeşitli renklerde olabilir. Maine Coon kedileri genellikle büyük, yuvarlak ve güzel bir yüze sahiptir.

Bu kediler genellikle sosyal, sevecen ve insanlarla iyi iletişim kurarlar. Onlar oyunları seven ve aktif olan kedilerdir. Bu kediler çok zeki ve öğrenmeye açıktırlar ve evdeki objelerle oynamaktan hoşlanırlar. Onlar sosyal ve aile dostudur, yalnız kalmak istemeyebilirler ama yine de evdeki oyunları severler. Bu kedilerin tüyleri kısa olduğu için bakımı kolaydır.

Maine Coon kedileri özellikle ABD ve Avrupa'da çok popülerdir, geniş bir aile için mükemmel bir seçim olabilirler.

Sağlıksız Kedi Cinsleri Hangisidir?

Scottish fold dediğimiz cinsler genelde sağlıksız olarak bilinir ama bu tam olarak da doğru değildir. Gen olarak pek doğru bilinmediklerinden dolayıdır bu. Fakat, eğer doğru bir şekilde eşleştirilirse Scottish fold cinsinde herhangi bir sağlık problemi olmaz.

Yalnız şöyle bir durum vardır; akrabalar arası bir üreme gerçekleşir ise, işte o zaman Scottish fold cinsinde sağlık sorunları meydana gelebilir. İşte bu yüzden de, tüm bunların önüne geçmek adına, Scottish fold’ların anne ve babalarını görmeden almanız tavsiye edilmez. Görüp öyle alınırsa herhangi bir sağlık sorunu olmayacaktır.

Tüm kedi cinsleri sağlıklı olabileceği gibi, bazı cinsler belirli sağlık sorunlarına daha yatkındır. Örneğin, Exotic Shorthair kedilerinin genellikle astım ve solunum problemleri, British Shorthair kedilerinin ise kalp rahatsızlıkları olabildiği bilinir. Maine Coon kedileri genellikle hip dysplasia (diz eklemi bozukluğu) ve kalp problemlerine yatkındır. Pers kedileri ise genellikle mide-bağırsak problemleri, obezite ve cildiye problemleri olabildiği bilinir.

Ancak, her kedi cinsi için geçerli olamayacak şekilde bu sağlık sorunlarının ortaya çıkması için birçok faktörler etkili olabilir. Örneğin, bir kedinin beslenmesi, yaşam tarzı ve genetikleri, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, her kedi cinsi için geçerli olmayacak şekilde, sağlıklı bir kedi cinsi için yetiştiriciler tarafından yapılan genetik seçimler de etkili olabilir. Özellikle seçim yaparken yetiştiricilerin sağlık ve genetik testleri yaptırdığından emin olmak önemlidir.

Bazı kedi cinsleri, çiftleşme sonucu sağlıksız doğma ihtimali olan cinsler arasında yer alabilir. Bu cinsler arasında, özellikle genetik sağlık sorunlarına yatkın olan cinsler yer alabilir. Örneğin, Scottish Fold kedileri genellikle kulak deformasyonlarına yatkındırlar. Siyam kedileri genellikle göz sorunlarına yatkındırlar. Ragdoll kedileri genellikle yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diğer sağlık sorunlarına yatkındırlar.

Bu cinslerde sağlıksız doğma ihtimali olan cinsler arasında olsalar bile, sağlıklı kediler üretmek için yetiştiriciler tarafından genetik seçim yapılması ve sağlık kontrolleri yapılması önemlidir. Ayrıca, cinsin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve cinsin yatkın olduğu sağlık sorunlarını öğrenmek de önemlidir.