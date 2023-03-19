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En sakin burçlar hangileri? Hangi burçlar daha sakindir?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç olaylar karşısında daha sinirliyken kimi burç ise daha sakin kalabilmektedir. İşte sakin en sakin burçlar..

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:50
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En sakin burçlar hangileri? Hangi burçlar daha sakindir?

En sakin burçlar hangileri? Hangi burçlar daha sakindir?
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Astrolojideki bazı burçlar her zaman daha sakin alarak sorunlarının üstesinden gelmeyi biliyor. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha sakin olduğunu araştırıyor. İşte en sakin burçları sizler için derledik..

EN SAKİN BURÇLAR HANGİLERİ?

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu çok kararlı, güçlü ve cesurdur. En stresli durumlarda bile sakin ve sabırlı kalmakta ustadırlar.

Yani, patronları kızdığında ve önlerinde ya da onlara öfkelendiğinde, hiç tepki vermeme, sakin kalma ve yıkılmama yetenekleri vardır.

Hâlâ doğru düşünebilir ve eldeki sorunları çözebilirler. Bu burcun artılarına ve eksilerine bakma alışkanlığı vardır ve ancak o zaman bir adım atarlar.

BAŞAK BURCU

Başak burçları analitik ve pratiktir ve birçok yönden çok sıralıdır. Mükemmeliyetçidirler ve patronları onlara kızarsa, öfkesini belli ederse tepki vermezler.

Kafaları karışmış olsa bile sakin ve sakin kalacaklardır. En zor durumlarda rasyonel kararlar verme yeteneğine sahiptirler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları, bir sorunun tüm yönlerini derinlemesine analiz ettikleri için dengeleme konusunda mükemmeldir. En zorlu patronları yönetebilirler ve asla kötü kararlar vermezler.

KOVA BURCU

Kova çok aktif bir zihne sahiptir ve en zorlu ve en korkunç senaryolarda duygularını kontrol etmede iyidirler.

Sadece bir çizgi aşıldığında patronlarına karşı kaybederler, ancak bunun dışında patronları kızdığında sakin ve sabırlı olmakta harikadırlar.

EN SABIRSIZ BURÇLAR HANGİLERİ?

Koç, İkizler ve Balık, belirli durumlarda sabırsız insanlar olarak kategorize edilebilir.

Özellikle kendi suçları olmadığında kendilerine bağırılmasına dayanamazlar. Yani kızgın bir patronun önünde, öfke gözyaşları, bağırışlar ya da biraz tepki göstermeleri beklenebilir.

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