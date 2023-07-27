En sıcak günün ardından İstanbul: İki kıta gökkuşağıyla birleşti

Son yılların en sıcak gününü yaşayan İstanbul, sabah saatlerine doğru fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Aşırı sıcak hava ile adeta kavrulan İstanbullular bu kez fırtınanın getirdiği sağanak yağış sonrası ortaya çıkan doğanın renk paletini deneyimledi.

GÖKKUŞAĞI İKİ KITAYI BİRLEŞTİRDİ

Sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, iki kıtayı birleştirdi. Boğaz'da ortaya çıkan gökkuşağının görüntüsü aşırı sıcakların ardından ferahlamak için deniz kenarına inen vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

İstanbul'u canlı bir tabloya çeviren o anların görüntüleri şu şekilde: