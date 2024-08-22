En son 26 yıl önce görülmüştü Sivas'ta ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
En son 26 yıl önce görülmüştü Sivas'ta ortaya çıktı

Sivas’ın Gürün ilçesi Dürmepınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan görülürken, bu büyüklükte bir yılanın en son 1998 yılında görüldüğü ifade edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlattığı sırada dev bir yılanla karşılaştı.

Ardıç kardeşler, yılanın sürüye yaklaştığını görerek önce panikle geri çekildi, daha sonra ise yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlattı.

"EN SON 1998 YILINDA DEDELERİMİZ BURADA BU BÜYÜKLÜKTE BİR YILAN GÖRMÜŞ"

Ardıç, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” diye konuştu.

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