Yalı Çapkını'na sürpriz bir isim dahil oluyor. En son Mine Tugay katılmıştı

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, dün akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi.
Dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay “Defne” rolüyle konuk olmuştu. Tugay’ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fırat Çelik’in hayat vereceği Efe karakteri 17. bölümde ortaya çıkacak. Yurt dışından gelen Efe, nefes nefes olayların yaşandığı Mehmet Barış Günger’le Erhan Tuncer’in yazdığı dizide ortalığı fena karıştıracak. Efe’nin yeni bir gelişme olmazsa yaklaşık 5 bölüm dizide kalması planlanıyor.
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