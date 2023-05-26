En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün

Burçlar da en takıntılı 3 burç ortaya çıktı. İşte her şeyi kafaya takan o burçlar…

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 1

Editör: Bengü Zorlu

Burçlar kişilerin bazı karakterlerini yansıtabiliyor. Her burcun özellikleri bulunuyor.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 2

Bazı burçlar diğer burçlara göre çok takıntılı. İşte takıntılarıyla bilinen o burçlar...

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 3

BAŞAK BURCU

Başak burcu genel olarak en küçük detaylara bile takılırlar.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 4

Aynı zamanda başak küçük olayları bile büyüterek abartırlar. Oğlak ufal detayları görürler ve en iyisini yapmaya çalışırlar.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 5

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları temizlik takıntılarıyla meşhurdür. Ayrıca oğlak burçlarının mükemmelliyetçi yapıları da vardır. Temizlik ve düzen konusunda oldukça takıntılılardır.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 6

TERAZİ BURCU

Değişkenli ruh halli terazi burçları da her zaman kendi söylediklerinin doğru olduğunu savunurlar.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 7

Terazi burçları çalışkanlıklarıyla bilinirler.

Düzen ve titizlik konusunda takıntıları vardır.

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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 8
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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 9
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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 10
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En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün 11
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