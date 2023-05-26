En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün

Burçlar da en takıntılı 3 burç ortaya çıktı. İşte her şeyi kafaya takan o burçlar…
Editör: Bengü Zorlu
Burçlar kişilerin bazı karakterlerini yansıtabiliyor. Her burcun özellikleri bulunuyor.
Bazı burçlar diğer burçlara göre çok takıntılı. İşte takıntılarıyla bilinen o burçlar...
BAŞAK BURCU
Başak burcu genel olarak en küçük detaylara bile takılırlar.
Aynı zamanda başak küçük olayları bile büyüterek abartırlar. Oğlak ufal detayları görürler ve en iyisini yapmaya çalışırlar.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları temizlik takıntılarıyla meşhurdür. Ayrıca oğlak burçlarının mükemmelliyetçi yapıları da vardır. Temizlik ve düzen konusunda oldukça takıntılılardır.
TERAZİ BURCU
Değişkenli ruh halli terazi burçları da her zaman kendi söylediklerinin doğru olduğunu savunurlar.
Terazi burçları çalışkanlıklarıyla bilinirler.
Düzen ve titizlik konusunda takıntıları vardır.