İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar

"İNSANLARIN GÖRDÜĞÜ MUAMELEYE VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞLARA ŞAHİT OLDUM"

İsrail tarafından rehin alınan ve gözaltı merkezlerinden birinde tutulan Filistinli Doktor Muhammed el-Ran, çölün kavurucu sıcağı ve gecelerin soğukluğunda hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in saldırıları sonrası kapanan Endonezya Hastanesi'nin cerrahi alanında çalışan el-Ran, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışmaya başlamasının üçüncü günü olan 18 Aralık 2023 tarihinde rehin alındığını ifade etti.

BİZİ İNSAN DEĞİL HAYVAN YERİNE KOYDULAR

Gözaltı merkezinde 44 gün tutulduğunu söyleyen el-Ran, Göz bağımı çıkardıklarında insanların gördüğü muameleye, küçük düşürücü davranışlara, bizi nasıl insan değil de hayvan olarak gördüklerine şahit olduğunu dile getirdi.