İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar

İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar
Kaynak: CNN
CNN, İsrail'in Filistinlilere işkence etmek için kullandığı Necef Çölü'ndeki Sde Teiman askeri tesisinde neler yaşandığını ifşa etti. Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan üç İsrailli Filistinliler hakkında, "Onlardan insanlıklarını söküp aldılar” ifadelerini kullandı.
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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 1

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Hamas - İsrail savaşı hala devam ediyor. İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda yaklaşık 45 bin kişi hayatını kaybederken, İsrail ordusunun rehin aldığı Filistinlilere yaptığı işkenceler ise kan donduruyor.

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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 2

İsrailli çalışanların aktardığına göre, askeri tesis, Gazze'den alınarak Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye bölünüyor.

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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 3

Çalışanların paylaştığı görüntülerde alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyor.

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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 4

KELEPÇE YARALARINDAN DOLAYI UZUVLARINI KESMİŞLER

Çalışanlardan biri rehin alınan Filistinlilerin birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğunu ifade ederken, doktorların sürekli kelepçe takmaktan dolayı yaralanan Filistinlilerin bazılarının uzuvlarını kopardığını ve bazı tıbbi işlemlerin deneyimsiz sağlık görevlileri tarafından uygulandığını söyledi.

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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 5

"ONLARDAN İNSANLIKLARINI SÖKÜP ALDILAR"

"Sde Teiman"da sağlık görevlisi olarak çalışan tesisin sahra hastanesindeki durumu hakkında konuştu.

Yaralıların bez taktığını, yataklara bağlı halde yattığını ve pipetle beslendiğini ifade eden İsrailli sağlık görevlisi, "(Filistinlilerden) Onlardan insanlıklarını söküp aldılar" İfadelerini kullandı.

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İsrail'in işkence kampı ortaya çıktı. Kamp çalışanından kan donduran itiraflar 6

"İNSANLARIN GÖRDÜĞÜ MUAMELEYE VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞLARA ŞAHİT OLDUM"

İsrail tarafından rehin alınan ve gözaltı merkezlerinden birinde tutulan Filistinli Doktor Muhammed el-Ran, çölün kavurucu sıcağı ve gecelerin soğukluğunda hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in saldırıları sonrası kapanan Endonezya Hastanesi'nin cerrahi alanında çalışan el-Ran, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışmaya başlamasının üçüncü günü olan 18 Aralık 2023 tarihinde rehin alındığını ifade etti.

BİZİ İNSAN DEĞİL HAYVAN YERİNE KOYDULAR

Gözaltı merkezinde 44 gün tutulduğunu söyleyen el-Ran, Göz bağımı çıkardıklarında insanların gördüğü muameleye, küçük düşürücü davranışlara, bizi nasıl insan değil de hayvan olarak gördüklerine şahit olduğunu dile getirdi.

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