Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi

Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi
Kaynak: DHA
Türk pilotları önceki gece güneşte yaşanan büyük patlamanın ardından oluşan kuzey ışıkları havadan görüntüledi.
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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 1

Kuzey ışıkları birçok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de bazı noktalarından görüldü.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 2

Avrupa yönünde uçuş yapan Türk pilotları ise önlerine çıkan manzarayı anbean görüntüledi.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 3

Türk pilotlarının görüntülediği Kuzey Işıkları ise yerden islenenlerden farklı bir güzellik sundu.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 4

Başta THY, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa'ya yolculuk yapan vatandaşlar kabin ve uçuş ekipleri de bu eşsiz güzelliğe şahit oldular.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 5

Kuzey ışıklarının en net görüntüleri ise kokpitlerden çekildi.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 6

Pilotlar önlerindeki eşsiz manzaraya kayıtsız kalamayarak Kuzey Işıklarını anbean kayda aldılar.

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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 7
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Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi 8
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