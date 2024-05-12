Hepsini Türk pilotları kaydetti. Kuzey Işıkları havadan böyle görüntülendi

Kuzey ışıkları birçok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de bazı noktalarından görüldü.
Avrupa yönünde uçuş yapan Türk pilotları ise önlerine çıkan manzarayı anbean görüntüledi.
Türk pilotlarının görüntülediği Kuzey Işıkları ise yerden islenenlerden farklı bir güzellik sundu.
Başta THY, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa'ya yolculuk yapan vatandaşlar kabin ve uçuş ekipleri de bu eşsiz güzelliğe şahit oldular.
Kuzey ışıklarının en net görüntüleri ise kokpitlerden çekildi.
Pilotlar önlerindeki eşsiz manzaraya kayıtsız kalamayarak Kuzey Işıklarını anbean kayda aldılar.