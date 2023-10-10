En üst seviyeye çıkarıldı. Türk bayraklı gemileri için güvenlik kararı

Türk gemilerine İsrail uyarısı...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak veya yakınından geçecek Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini 3'e, en üst seviyeye çıkarttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
En üst seviyeye çıkarıldı. Türk bayraklı gemileri için güvenlik kararı

Haber: Erhan SONGÜR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çok önemli bir uyarı...Bakanlığın yaptığı açıklamada, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifaderilene yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "İsrail ve Filistin'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar ve güncel gelişmeler dikkate alınarak, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereği Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmış olduğu bildirilmektedir."

GÜVENLİK SEVİYELERİ NEYİ ANLATIR?

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;
Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye
Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.

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