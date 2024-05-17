En yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenince sevgilisini kalbinden bıçakladı

Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da bir restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA KALBİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darbetti. Bu sırada Franzen'in, mutfaktan aldığı bıçakla kalbinden bıçakladığı Döner, yere yığıldı. Franzen, sokağa çıkıp yardım istedi. Adrese gelen ekipler Turan Döner'in öldüğünü belirlerken, gözaltına alınan Franzen tutuklandı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Tutuklu sanık Irına Franzen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Franzen, 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim Turan'ı öldürmek değildi. Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü Turan vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.

"MERHAMETİNİN KURBANI OLDU"

Mahkemede ifade veren Turan Döner'in kız kardeşi P.D. ise "Irına, sessiz ve sakin olan ağabeyimi çok kıskanıyordu. Irına'nın her isteğini yerine getiren ağabeyim, merhametinin kurbanı oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Irına Franzen'e 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezasını 15 yıla indirdiği Irına Franzen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.