En yüksek çalışma saatlerine sahip ülkeler açıklandı. Türkiye tüm ülkeleri solladı

OECD verilerine göre, dünyada çalışma süresi en fazla olan ülke Türkiye oldu.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
En yüksek çalışma saatlerine sahip ülkeler açıklandı. Türkiye tüm ülkeleri solladı

Türkiye'de zor şartlar altında çalışan vatandaşların zamlar karşısında beli büküldükçe bükülüyor. İşçiler uzun çalışma saatlerine rağmen ek işte çalışıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) araştırmasına göre, dünya genelinde '60 saatten fazla çalışan işçi oranları' acı tabloyu ortaya çıkardı

OECD verilerine göre, 2020 yılında haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranları baz alındığında Türkiye zirvede yer aldı.

Yasal olarak haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği Türkiye'de haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranı yüzde 15,1 ile dikkat çekti.

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Haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranlarıyla dikkat çeken diğer ülkeler ise şöyle:

Kolombiya (yüzde 14.2)

Meksika (yüzde 13.4)

Kosta Rika (yüzde 10.9)

Yunanistan (yüzde 9.6)

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