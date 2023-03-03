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ENAG: Enflasyon yüzde 126,91

ENAG, şubat ayı enflasyonunu açıkladı. buna göre enflasyon yüzde 7,21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126,91 oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:21
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ENAG: Enflasyon yüzde 126,91

ENAG: Enflasyon yüzde 126,91
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek yüzde 55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mart 2023'de açıkladığı verilere göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 3.83 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 44 aya yükseldi.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

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