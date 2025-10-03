ENAG enflasyonu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG, ağustos enflasyonunu aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 65,49 olarak açıklamıştı.

Böylece eylülde aylık enflasyonda hızlanma görülürken yıllık enflasyonda yavaşlama yaşandı.