ENAG enflasyonu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG, ağustos enflasyonunu aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 65,49 olarak açıklamıştı.

Böylece eylülde aylık enflasyonda hızlanma görülürken yıllık enflasyonda yavaşlama yaşandı.

